Feuer in der Nacht : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Arenrath (Fotos/Video)

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Arenrath (Fotos/Video)

Feuer in der Nacht

Arenrath Bei einem Brand in der Nacht zum Dienstag ist in Arenrath ein Mensch ums Leben gekommen. Dazu wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist es am frühen Morgen in einer Wohnung der Hauptstraße 32 in Arenrath zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen.