In Waldgebiet : Menschliches Skelett in Kanalschacht bei Rommersheim gefunden

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rommersheim/Fleringen In einem Waldstück in der Eifel ist ein menschliches Skelett gefunden worden. Dieses lag in einem zehn Meter tiefen Schacht. Was bisher bekannt ist.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Mittwochmittag nach Informationen des SWR Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden worden. Demnach befindet sich der Fundort nahe der Kreisstraße zwischen Rommersheim und Fleringen (Verbandsgemeinde Prüm).

Das Skelett wurde dort in einem über zehn Meter tiefen Kanalschacht gefunden. Wie der SWR unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde der Schacht mittlerweile freigelegt und das Skelett geborgen. Die Überreste werden nun nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Institut für Rechtsmedizin in Mainz untersucht.