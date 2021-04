Kostenpflichtiger Inhalt: Menschliche Skeletteile in Kanalschacht gefunden : „Wie kommt jemand in so einen Schacht – und dann Deckel drauf?“

Die Polizei beschäftigt sich gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit gefundenen Skelettteilen in der Eifel. Foto: dpa/Silas Stein

Update Rommersheim/Fleringen In einem Waldstück in der Eifel ist ein menschliches Skelett gefunden worden. Die Überreste lagen in einem zehn Meter tiefen Kanalschacht. Es könnte sich dabei um einen seit vielen Jahren vermissten Mann handeln. Beim Ortsbürgermeister wirft der Fall Fragen auf.