Polizei : Mercedes beim Einparken beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Vermutlich beim Einparken hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.40 und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwester-Patienta-Straße in Konz einen silbernen Mercedes Benz beschädigt und ist geflüchtet.

Der Wagen wurde dabei an der Heckstoßstange beschädigt, der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.