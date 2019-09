Polizei : Mercedes in Föhren beschädigt – Verursacher flieht

Mercedes in Föhren beschädigt – Verursacher flieht

Föhren Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in Föhren einen Verkehrsunfall mit Sachbeschädigung beobachtet haben.

Ein vermutlich weißes Auto hat laut Polizei am Montag, 9. September, um 20.51 Uhr einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kreuzstraße 4 in Föhren parkenden schwarzer Mercedes-Benz beschädigt. Das Verursacherauto soll den Mercedes aus Richtung der Hauptstraße kommend beim Vorbeifahren vorne links beschädigt haben