Blaulicht : Motorrad gegen Roller in Mertesdorf: Eine Person bei Unfall schwer verletzt

Mertesdorf Eine Unachtsamkeit beim Abbiegen hatte schwerwiegende Folgen. Nach der Kollision eines Motorrads mit einem Roller musste die Rollerfahrerin ins Krankenhaus transportiert werden.

Am Samstag, 30. Juli ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der L 149 in Mertesdorf, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Roller.

Der 49-jährige Motorradfahrer beabsichtigte von der Hauptstraße in Mertesdorf nach links auf die L149 in Richtung Kasel abzubiegen. Die 45-jährige Rollerfahrerin befuhr die L149 aus Richtung Kasel kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, da die Rollerfahrerin übersehen wurde. In Folge der Kollision kamen beide zu Fall. Die Rollerfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.