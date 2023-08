Nach Messerangriff Versuchter Doppelmord im Saarland – 23-Jähriger in Haft – so geht es den Opfern

Zu einer Bluttat ist es am Samstag, 26. August, gegen 19.20 Uhr in Großrosseln im Saarland gekommen. Ein 23-jähriger Mann soll ein Paar aus Frankreich an, das mit einem großen Hund am Wildpark Karlsbrunn unterwegs gewesen war. Der mutmaßliche Täter zückte unvermittelt ein Messer und stach auf beide ein. Dabei wurde der 47-Jährige und eine 44 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt.