Polizei ermittelt : Messerangriff in Olzheim: Behörden ermitteln wegen versuchter Tötung (Update)

Blick in die Olzheimer Hauptstraße am Montag: Dort wurden am Sonntagabend nach dem Karnevalsumzug zwei Menschen bei einer Messerstecherei verletzt. Foto: Fritz-Peter Linden

Update Olzheim Polizei und Staatsanwaltschaft Trier ermitteln nach der Messerattacke auf zwei Olzheimer Bürger am Sonntagabend wegen versuchter Tötung. Zwei Menschen waren dort am Abend nach dem Karnevalszug schwer verletzt worden.

„Es wird nicht besser“, sagt der Olzheimer Ortsbürgermeister Oswin Hoffmann am Montag angesichts der neuerlichen Nachricht von einer Gewalttat in der jüngeren Zeit – in Trier, in einigen Eifelorten und jetzt auch in seinem Dorf.