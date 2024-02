Anwohner alarmierten die Polizei Messerangriff in Trier-Feyen: 48-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Trier-Feyen · In Trier-Feyen kam es am Freitag zu einem Messerangriff. Die Polizei fand das Opfer schwerverletzt in seiner Wohnung. Warum der Fall an eine ähnliche Tat in Trier-Feyen im vergangenen Jahr erinnert und wieso die Polizei erst am heutigen Montag über die Gewalttat berichtet.

05.02.2024 , 13:14 Uhr

Zu einem Messerangriff mit Schwerverletztem wurde die Polizei am vergangenen Freitag nach Trier-Feyen gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat