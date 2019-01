später lesen Blaulicht Messerattacke in Trier wegen Streit um Taxi: 18-jähriger Tatverdächtiger muss in Haft FOTO: Fritz-Peter Linden FOTO: Fritz-Peter Linden Teilen

Twittern

Teilen



Der mutmaßliche Angreifer, der am Neujahrsmorgen einen anderen Mann am Trierer Hauptbahnhof mit einem Messer schwer und einen weiteren Mann leicht verletzt haben soll, muss nun in Haft.