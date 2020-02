POLIZEI : Messerattacke in Ulmen: Anklage  auf Mord

Koblenz/Ulmen (red) Es war eine Tat, die die Menschen erschüttert hat: Der aus Eritrea stammende 20-jährige Flüchtling Mehari, der in Zell gelebt hat, wurde im Oktober vergangenen Jahres in einer Ulmener Wohnung mit einem Messer attackiert und erlag kurze Zeit seinen Verletzungen.

Der 21-jährige Angeschuldigte befindet sich seit dem 18. Oktober in Untersuchungshaft. Ihm wird zur Last gelegt, am Abend des 17. Oktober in einer Wohnung in Ulmen das Opfer heimtückisch mit einem Küchenmesser attackiert zu haben. Neun Tage lang kämpfte Mehari um sein Leben, bevor er am 26. Oktober an der Stichwunde im Kopfbereich verstarb.