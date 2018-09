Autofahrer attackiert mehrfach Blitzer

Trier (red) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend (5. September 2018) versucht, eine Geschwindigkeitsmessanlage der Stadtverwaltung Trier zu beschädigen. har

Die Messanlage war nach Auskunft der Polizei am Trierer St.-Barbara-Ufer zwischen Berufsfeuerwehr und Südallee aufgebaut, als gegen 22.10 Uhr ein silberner Wagen aus Richtung Konz kommend die Messstelle passierte. Aus dem geöffneten Fenster seien Gegenstände gegen die Messanlage geworfen. Kurze Zeit später fuhr laut Polizei das gleiche Fahrzeug zwei weitere Male an der Kontrollstelle vorbei. Dabei seien erneut Gegenstände aus dem Fahrzeug in Richtung Messgerät geflogen. Anschließend entfernte sich das Auto in Richtung Südallee.

Ob die technischen Geräte durch das Auftreffen der Wurfgeschosse nachhaltig beschädigt wurden, ist derzeit nicht absehbar.

Hinweise an die Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779/3200.