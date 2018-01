später lesen Feuerwehreinsatz Meterhohe Flammen bei Gebäudebrand in Trierer Gewerbegebiet - Bewohner retten sich Teilen

Im Gewerbegebiet in der Trierer Rudolf–Diesel Straße hat am Morgen ein Industrie-Gebäude in Flammen gestanden. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Feuerwehr ist ein erheblicher Schaden entstanden. Von Florian Blaes