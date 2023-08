Fahrer eingeklemmt 23-Jähriger rast in Mettendorf gegen Mauer

Mettendorf · Bei einem Unfall in der Alsbach in Mettendorf wurde in der Nacht zum Samstag eine Person schwer verletzt. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Mauer.

28.08.2023, 16:18 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch