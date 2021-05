Blaulicht : Mann wird bei Unfall verletzt – Fahrer flüchtet vom Unfallort

Mettendorf Eine Person ist bei einem Unfall in der Eifel verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag, 28. Mai, gegen 16:30 Uhr ist eine Person bei einem Unfall auf der L3 zwischen Mettendorf und Nusbaumleicht verletzt worden. Das teilt die Polizei am Samstag mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein blauer PKW (vermutlich Citroen) die L3 von Mettendorf kommend in Richtung Nusbaum. In einer Linkskurve – kurz hinter dem Ortsausgang Mettendorf – geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden PKW an dessen Fahrerseite.