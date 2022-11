Metterich : Auto kollidiert in der Dunkelheit mit Hindernis: Tank aufgerissen

Metterich Beim Abbiegen hatte ein Fahrer wohl nicht genau gesehen, wohin er gefahren ist. Das Auto wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Feuerwehr war in Metterich im Einsatz.

Zu einem Unfall mussten am Mittwochabend, 2. November, gegen 20.30 Uhr Polizei und Feuerwehr ausrücken. Ein Mann war mit seinem VW-Golf auf der Erdorferstraße in Metterich unterwegs, als er rechts in einen Feldweg einbiegen wollte. Dabei übersah er offensichtlich eine Betonabdeckung an einem Wasserlauf und stieß mit dem Boden des Fahrzeugs dagegen. Dabei riss er sich den Benzintank des Autos auf.