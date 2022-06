Unfall : Audi hat zweifachen Einschlag: B50 am Abend für Rettungsarbeiten gesperrt (Fotos)

Metterich/Dudeldorf Ein Audi-Fahrer hatte am Dienstag im Eifelkreis einen Unfall. Er verlor auf der B50 die Kontrolle. Die Straße musste nach dem Unfall zunächst gesperrt werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, den 7. Juni, gegen 21.10 Uhr auf der B 50 in Höhe von Metterich. Ein Audi-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Dudeldorf, als er aus noch unbekannter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Leitplanke einschlug. Von dort schoss er über die Gegenfahrbahn und schlug dort in einer Steinwand ein.