Polizei sucht Halter Bei Metterich gefunden: Wer kennt diesen Hund?

Ein vermutlich verletzter Hund an der B 50 in Höhe Metterich: Das meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei am Freitagabend, 23. August, gegen 22.20 Uhr. Als die Streife eintraf, lag das Tier im Straßengraben und bewegte sich kaum. Bisher konnte die Polizei noch keinen Hundehalter ermitteln. Wer das Tier auf dem Foto erkennt oder selbst der Hundehalter oder die Hundehalterin ist, soll sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung setzen (Telefonnummer 06561/9685-0).