Metterich Auf der Kreisstraße 33 zwischen Badem und Metterichm hat es laut Polizei am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gegeben.

Eine PKW-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Badem kommend in Richtung Metterich. In einer Rechtskurve geriet sie laut Polizei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeuggespann. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und in die Krankenhäuser nach Bitburg und Wittlich gebracht. Die beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.