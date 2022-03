Kriminalität : Zollkontrolle zwischen Metz und Luxemburg: 850.000 Euro Bargeld im Auto - es folgt Millionen-Geldstrafe

Luxemburg/Metz Bei der Kontrolle eines Jeeps zwischen Metz und Luxemburg wurden Beamte des französischen Zolls misstrauisch - und das aus gutem Grund. Es kam zu einem schnellen Prozess gegen den Kontrollierten.

Wie die französische Zollbehörde erst jetzt mitteilte, kontrollierten die Beamten am vergangenen Donnerstag auf der A31 zwischen Luxemburg und Metz einen in Italien zugelassenen Jeep. Der Fahrer, der chinesischer Staatsbürger und in Italien wohnhaft ist, sagte, er sei auf dem Weg von Belgien nach Italien. Als die Beamten das Auto untersuchten, wurden sie stutzig.