Feuer auf Bauernhof : Milchwagenfahrer verhindert Tragödie

Der ausgebrannte Stall in Farschweiler. Foto: Florian Blaes

Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ruwer wurden am Mittwochabend um 23.40 Uhr zu einem Gebäudebrand auf dem „Backeshof“ bei Farschweiler gerufen.

„Der Milchwagenfahrer, der alle zwei Tage unsere Milch am Hof abholt, bemerkte im Stall ein Feuer und klingelte uns alle aus dem Bett,“ schildert Günther Schneider die ersten Schrecksekunden in der Nacht. Seine Frau, sein Sohn, dessen Freundin und er eilten in den Stall, wo zum Zeitpunkt des Brandausbruchs etwa 250 Tiere standen.