Blaulicht : Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Foto: TV/Klaus Kimmling

Minheim Unbekannte haben versucht, in Minheim in ein oberhalb der Mosel in der Nähe des Bootsanlegers abgestelltes Wohnmobil einzubrechen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere des Fahrzeugs und mussten daher ohne Beute abziehen.

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 14. Juni, 18 Uhr, und Dienstag, 18. Juni, 21 Uhr.