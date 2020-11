Brand : Teile eines Kinderkarussells fangen Feuer

Symbolbild Foto: TV/Frank Göbel

Gerolstein-Lissingen Verkehrsteilnehmer, die gestern auf der B 410 bei Lissingen unterwegs waren, haben am Donnerstag um 14.30 Uhr einen Brand in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses fesgestellt. Sofort informierten sie die Hausbewohner und alarmierten die Feuerwehr Gerolstein, die mit ihren Einsatzkräften schnell am Brandort erschien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken