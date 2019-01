später lesen Feuerwehreinsatz Missglückter Löschversuch in Ockfen - Mehrere Menschen verletzt FOTO: TV / Cheryl Cadamuro FOTO: TV / Cheryl Cadamuro Teilen

Bei einem Brand in Ockfen sind am Montagmittag vier Bewohner einer Wohnung in Ockfen verletzt worden. Einer von ihnen hat laut Polizei versucht, einen Fettbrand in der Küche mit Wasser zu löschen. red/cmk