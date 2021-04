Zeugen und Autofahrer gesucht : Nach Unfall in der Eifel: Brauner Mitsubishi gesucht

Hillesheim Die Polizei such den Fahrer eines braunen Mitsubishi. Der Wagen ist im Vulkaneifelkreis zugelassen und war an einem Unfall beteiligt.

Ein roter Audi Kombi ist am Dienstag, 13. April, gegen 17.45 Uhr auf der L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum unterwegs gewesen. Unmittelbar hinter Hillesheim querte der Fahrer eines braunen Mitsubishi Colt aus einem Feldweg von rechts unachtsam die Landesstraße. Der Audi-Fahrer musste deshalb in ausweichen und fuhr in den Straßengraben. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich. Zur Kollision mit dem Mitsubishi war es nicht gekommen. Der Fahrer des Mitsubishi beschimpfte den Audi-Fahrer und fuhr anschließend auf dem gegenüberliegenden Feldweg weiter.