Führerschein weg Mit 144 durch die 70er Zone: Polizei Bitburg fasst Raser bei Spangdahlem

27 Mal in 1,5 Stunden: So oft hat die Polizei Bitburg am vergangenen Mittwoch Schnellfahrer an verschiedenen Messstellen erwischt. Eine der Messstellen war die B50 in Fahrtrichtung Spangdahlem in Höhe des Wohngebietes „Auf dem Monental". Ein Fahrer raste mit 144 Stundenkilometern durch die 70er Zone, ein zweiter mit 127. Die Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem werden sie wohl ein Fahrverbot bekommen.