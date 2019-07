Schlangenlinien auf der Autobahn : Mit 2,5 Promille - LKW-Fahrer stark betrunken auf der A1 bei Wittlich unterwegs

Wittlich Mit 2,5 Promille ist ein LKW-Fahrer am Sonntag auf der A 1 unterwegs gewesen. Die Polizei hielt den LKW aufgrund der telefonischen Meldung einer aufmerksamen Zeugin an.

Eine Streife der Autobahnpolizei Schweich hat am Montag einen LKW-Fahrer mit 2,5 Promille auf der A 1 nahe Wittlich gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin am späten Montagnachmittag die Beamten telefonisch über einen merkwürdig fahrenden Sattelzug informiert. Dieser sei auf der Autobahn von Koblenz kommend in Richtung Trier unterwegs. Sie traue sich nicht, den LKW zu überholen, da er in starken Schlangenlinien fahre und zeitweise beide Fahrspuren benötige. Eine Streife sah den Sattelzug kurz vor Wittlich, lotste den Fahrer auf einen Parkplatz und kontrollierte ihn. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige aus Westfalen deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die verantwortliche Spedition musste einen Ersatzfahrer schicken. Bis zu dessen Eintreffen blieb der Lastzug auf dem Parkplatz.