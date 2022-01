Alkohol am Steuer : Mit 2 Promille gefahren: Mann kracht in Böschung beim Plattener Kreisel

Foto: dpa/Stefan Puchner

Platten Ein Mann war betrunken mit seinem Auto unterwegs von Zeltingen-Rachtig in Richtung Wittlich. In Platten endete die Fahrt in einer Böschung. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25. Januar gegen 06.10 Uhr beim Plattener Kreisel (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Das meldet die Polizei Wittlich.

Demnach fuhr der alleinige Unfallbeteiligte mit seinem Auto von Zeltingen-Rachtig kommend in Fahrtrichtung Wittlich.Der Mann war stark alkoholisiert. Er kam schließlich von der Straße ab und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Darauf kam er in der Böschung des Kreisverkehrs zum Stehen. Laut Polizei sind keine Menschen bei dem Unfall zu Schaden gekommen. Am Auto des Verursachers entstand vermutlich Totalschaden.

Die Polizeibeamten haben den Mann vor Ort einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von 2 Promille. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein hatte der Mann bereits vor wenigen Wochen in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt abgeben müssen.