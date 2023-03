Einsatz bei Trier Mit 211 km/h über die A64: Polizei stoppt illegales Autorennen

Ein illegales Autorennen haben sich zwei Männer am Mittwochabend über gleich mehrere Autobahnen der Region geliefert – das berichtet die Polizeidirektion Wittlich. Beamte aus Wittlich seien, so heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag, am Mittwoch gegen 19 Uhr mit einem Provida-Fahrzeug auf der A1 von Wittlich kommenden in Richtung Moseltaldreieck unterwegs gewesen. (Provida steht für Proof-Video-Data-System. Es handelt sich dabei um ein Tempo-Messgerät, das im Polizeifahrzeug installiert ist, Anm. d. Red.)