Blaulicht : Alkoholisierter Fahrer fährt in Morbach Streifenwagen an

Foto: dpa/Sebastian Willnow

Morbach Am späten Mittwochabend, 12. Mai, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Morbach das Auto eines 30-jährigen Fahrers in der Bahnhofstraße in Morbach. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer den Beamten zuvor aufgefallen, als er die Vorfahrt des Streifenwagens missachtete.

