Polizei : Mit Flaschenwurf Auto beschädigt

Kelberg Mit einem Flaschenwurf ist in Kelberg ein Auto beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Zu dem Vorfall kam es am Donnerstag zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr in der Waldstraße. In unmittelbarer Nähe soll sich auf einem Basketballspielplatz während dieses Zeitraumes laut Polizei eine größere Personengruppe aufgehalten haben.