Polizei : Mit zwei Promille hinter dem Steuer durch Osann-Monzel

Osann-Monzel Ein Autofahrer in Osann-Monzel soll am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr die Polizei alarmiert haben, weil dort ein Betrunkener in Schlangenlinie über die L47 gefahren sein soll.

Aufgrund des Kennzeichens, das der Beobachter an die Polizei durchgegeben hatte, konnte diese den verantwortlichen Fahrer ermitteln und zuhause antreffen.