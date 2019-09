Feuerwehr : Mit Melonen beladene Sattelzugmaschine brennt lichterloh bei Olzheim

Olzheim/Stadtkyll Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr bekam die Polizei die Mitteilung, dass auf der B 51 in Fahrtrichtung Köln ein mit Melonen beladener Sattelzug zwischen den Ortschaften Olzheim und Stadtkyll auf der Reuther Höhe brenne.

Beamte der Polizei Prüm und der Polizei Schleiden sperrten die B 51 zunächst in beide Fahrtrichtungen voll. Die Feuerwehren konnten der Brand löschen. Insgesamt blieb die Vollsperrung bis 0.30 Uhr bestehen. Die Straßenmeisterei richtete in Fahrtrichtung Köln ab der Anschlussstelle Olzheim eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Köln ein. In Fahrtrichtung Trier wurde der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet.