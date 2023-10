Unfall in Mariahof Mit Motorroller gestürzt - Fahrer verletzt

Trier · In Trier-Mariahof ist es am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Aussagen von Ersthelfern war der Fahrer eines Motorrollers im Kreuzungsbereich Mariahof Ecke "Am Heizwerk" ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen.

26.10.2023, 21:13 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner

Von Siko Agentur