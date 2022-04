Blaulicht : Polizeihubschrauber im Einsatz: Bitburger Polizei liefert sich Verfolgungsfahrt durch Speicher und die Südeifel

Speicher Mit Blaulicht und Sirene rückte die Bitburger Polizei am Dienstagnachmittag zu einer Personenfahndung aus, die schließlich in eine Verfolgungsfahrt durch Speicher und die Südeifel mündete.

Aufgrund einer Personenfahndung mit dem Ziel der Gefahrenabwehr kam es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz, teilt die Polizei Bitburg mit. Der Einsatz fand überwiegend in den Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher statt. Laut Polizei war dafür die Verlegung verschiedener Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene nötig.

Als die Polizisten die gesuchte Person in ihrem Fahrzeug entdeckten und kontrollieren wollten, begann diese zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und zog dazu Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und einen Polizeihubschrauber hinzu.

Frau aus dem Hunsrück bleibt weiter vermisst – Auto am Kueser Hafen gefunden

Polizei : Frau aus dem Hunsrück bleibt weiter vermisst – Auto am Kueser Hafen gefunden

Falsche Polizisten in Wittlich bringen älteren Mann um Geld und Wertgegenstände

Trickbetrug : Falsche Polizisten in Wittlich bringen älteren Mann um Geld und Wertgegenstände

Am Ende konnte die Person widerstandslos in polizeiliche Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der Einsatzbewältigung wurde niemand verletzt, so die Polizei weiter. Worum es bei der Fahndung ging, dazu wollte sich die Polizei Bitburg auf Nachfrage nicht äußern..