Drogen im Spiel : Mit Schlagstock und langem Messer - Mann nach Streit in Bitburg festgenommen - Was die Hausdurchsuchung ans Tageslicht bringt

Bitburg Gleich mehrere Anrufer haben am frühen Sonntagmorgen wegen einer handgreiflichen Streiterei in der Saarstraße in Bitburg die Polizei alarmiert. Ein Mann soll dabei mit einem langen Messer und einem Schlagstock hantiert haben.

(red) Eine lautstarker Streit in der Saarstraße, Ecke Mötscher Straße hat am frühen Sonntagmorgen derart Aufsehen erregt, dass sich gleich mehrere Zeugen bei der Polizei meldeten. Dabei soll ein Mann ein langes Messer und einen Schlagstock eingesetzt haben. Danach flüchtete der 34-Jährige in seine Wohnung. Beamte der Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm und Wittlich sowie der Bundespolizei trafen ihn dort an und nahmen ihn fest.

Danach fand eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung statt. Dabei fanden die Beamten die mutmaßlichen Tatwaffen sowie Betäubungsmittel und stellten alles sicher. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei wurden gegen den 34-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.