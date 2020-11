Blaulicht : Mit Tempo 140 durch Wittlich

Wittlich Einer Streifenwagenbesatzung fiel am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr, ein 23-jähriger Autofahrer auf, der mit seinem Fahrzeug die Kurfürstenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Am Ortsausgang Wittlich in Richtung Wengerohr beschleunigte der Fahranfänger auf 140 km/h.