Grausiger Fund in Trier: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mitarbeiter des Hauptklärwerkes in der Metternichstraße einen Toten gefunden. Um kurz nach 9 Uhr, am Donnerstagmorgen, entdeckte der Zeuge die leblose Person in einem Schlammbecken der Kläranlage und informierte unverzüglich die Polizei und den Rettungsdienst.