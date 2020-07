Kriminalität : Mitarbeiter stellt Ladendiebin in Schweich

Mitarbeiter stellt Ladendiebin in Schweich

Schweich Weil ein Lidl-Mitarbeiter aufmerksam ist, enttarnt er zwei Ladendiebinnen. Kurz zuvor hatten die einer Kundin die Geldbörse gestohlen.

Die beiden Diebinnen agieren gemeinsam am Montagabend im Lidl in den Schlimmfuhren in Schweich.