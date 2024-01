Vorfall in der Bonner Straße Brand im Keller? Darum war die Feuerwehr am Trierer Westufer im Einsatz

Ein möglicher Brand in einem Haus in der Bonner Straße hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag alarmiert. Vor Ort stellte sich zum Glück was anderes heraus.

21.01.2024 , 15:57 Uhr

Symbolbild Foto: TV/Frank Göbel