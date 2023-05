Am frühen Sonntagmorgen Junge auf Beach Party niedergeschlagen und möglicherweise ausgeraubt

Auf der Beach Party in Udler (Landkreis Vulkaneifel) ist es am frühen Sonntagmorgen, 14. Mai, zu einem möglichen Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilt, griffen zwei bis drei vermutlich jugendliche Täter einen Jungen an und schlugen ihm mehrfach gegen den Kopfbereich, bis er zu Boden fiel. Anschließend sollen die Täter laut Polizei weiter auf den am Boden liegenden Jungen eingeschlagen haben.