Auf nasser Fahrbahn ausgerutscht : Mofa-Fahrer baut Unfall auf der L 16

Foto: TV/Klaus Kimmling

bettenfeld (red) Ein 16-Jähriger aus der VG Wittlich-Land ist am Donnerstag nach Mitteilung der Polizei auf der L 16 zwischen Deudesfeld und Bettenfeld verunglückt. Er fuhr gegen 15.20 Uhr mit seinem Mofa in Richtung Bettenfeld. und fiel in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn hin und rutschte über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden, abschüssigen Straßengraben.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.