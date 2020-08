Hetzerath Zwei 15-jährige Mädchen haben sich am Samstag bei einem Verkehrsunfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, so die Polizei Wittlich.

Sie waren mit dem Mofa auf der Buhnertstraße in Fahrtrichtung Esch unterwegs, als die Fahrerin an der Kreuzung zur Straße Im Pergreg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete, teilt die Polizei weiter mit. Beide junge Frauen wurden zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Hubschrauber und die Polizei Wittlich.