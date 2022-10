Zu schnell gefahren : PKW fährt Schild bei Monzelfeld um und landet auf Mittelinsel – Fahrer verletzt

Monzelfeld Ein Autofahrer ist am Freitag aus einer Kurve auf der L 158 gekommen, hat ein Schild umgefahren und anschließend auf der Mittelinsel stehen geblieben.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr auf der L 158 Monzelfeld und dem Kreisel Blockhaus. Nach Informationen der Polizei fuhr ein etwa 60-jähriger Mann die Strecke von Monzelfeld kommend und wollte auf die K 94 abbiegen. Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit hatte er die Kurve nicht mehr bekommen, fuhr ein Schild um und kam auf der Mittelinsel zum Stehen. Er wurde dabei verletzt. Der Notarzt versorgte ihn und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.