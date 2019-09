Polizei : Mopedfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde in Gerolstein bei einem Zuwsammenstoß mit einer 64-jährigen Autofahrerin leicht verletzt. Er war am Donnerstag, 19. September, gegen 14 Uhr auf der Sarresdorfer Straße unterwegs, als er auf Höhe des Kreisels an der Volksbank von dem Wagen erfasst wurde.

