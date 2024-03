Fahrt unter Alkohol 17-Jähriger von Betrunkenem überfahren und eingeklemmt

Bei einem Unfall an der Mehrzweckhalle in Morbach-Haag wurde in der Nacht zum Samstag ein 17-Jähriger schwer verletzt, meldet die Polizei. Ein betrunkener 56-Jähriger hatte den Jugendlichen mit seinem Wagen übersehen und überrollt. Der 17-Jährige wurde dabei unter dem Auto eingeklemmt. Durch die freiwillige Feuerwehr und Passenten wurde der Schwerverletzte geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz vor Ort befanden sich Kräfte des DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei Morbach.