Unfall in Morbach : Auto und LKW kollidieren beim Überholen: LKW-Fahrer macht sich aus dem Staub

Unfall in Morbach

Morbach Nach diesem Unfall war das Auto nicht mehr fahrbereit. Der zweite Unfallbeteiligte war anschließend verschwunden und wird nun von der Polizei gesucht.

Am Freitag, 29. Juli, ereignete sich gegen 12.05 Uhr auf der B 50 in Morbach-Hinzerath ein Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die Bundesstraße aus Richtung Flughafen Hahn kommend und überholte einen vor ihm befindlichen LKW. Nach den bisherigen Ermittlungen übersah der LKW-Fahrer den neben ihm im Überholvorgang befindlichen PKW und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge.

An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des LKW verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zu dem Verursacher erbittet die Polizei in Morbach unter Telefon 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.