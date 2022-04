Straßenverkehr : Betrunken auf der Bundesstraße bei Morbach - Autofahrer ist gefährlich unterwegs

Morbach Ein Verkehrsteilnehmer machte die Polizei auf die gefährliche Fahrweise eines Autofahrers aufmerksam. Der Fahrer konnte sein Auto nicht auf dem eigenen Fahrstreifen halten.

Am Freitag, den 22. April, meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer. Der mutmaßlich Betrunkene hat die B 327 von Morbach in Richtung Simmern in sehr unsicherer Fahrweise befahren. Dabei geriet er immer wieder auf die Gegenfahrbahn und gefährdete möglicherweise kurz hinter dem Kreisverkehr Hinzerath einen entgegenkommenden Autofahrer. Bei dem betreffenden Fahrzeug handelt es sich um einen beige-farbenen Kia mit polnischem Kennzeichen.