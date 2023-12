Bundesstraße zeitweilig gesperrt Rund 3000 Liter Milch laufen nach Reifenplatzer aus

Der Unfall ereignete sich bei Rinzenberg (Landkreis Birkenfeld). Ein Kranwagen stellte den umgestürzten Milchanhänger in der Nacht wieder auf die Räder, nachdem die Restmilch in den Tank eines anderen Milchanhänger gepumpt worden war. Am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.