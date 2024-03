Polizei Briefkästen in Morbach mit Böllern gesprengt

(red) Nach Angaben der Polizeiinspektion Morbach haben unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper, einen sogenannten Kubanischen Donnerschlag, in den Briefkasten eines Einfamilienhauses in Weiperath geschmissen. Der Vorfall im Ortsteil Weiperath soll sich am Mittwoch, 13. März, gegen 20 Uhr ereignet haben. Durch die Explosion entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich an besagtem Briefkasten. Im späteren Verlauf des Abends gegen 22.50 Uhr hatten ebenfalls unbekannte Täter einen gleichen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Einfamilienhauses im Ortsteil Hunolstein geworfen. Dieser Vorfall war bereits gemeldet worden (wir berichteten). Auch hier wurde der Briefkasten im unteren zweistelligen Bereich beschädigt. In beiden Fällen werden Zeugen aufgerufen, sich mit der Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533/93740, in Verbindung zu setzen.